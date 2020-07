Sportscholen weer open: ‘Ik kan wel huilen van geluk’

Eén van de fanatiekelingen was Michel Noët, een trouwe sportschoolganger die in coronatijd alternatieven zocht in de buitenlucht. ,,Je kunt wel zelf sporten, maar je mist dan de gezelligheid van een groep en daardoor ook de motivatie.’’ Demi Schoonakker wandelde veel toen de sportschool gesloten was. ,,Ik ben zo blij dat ik hier nu weer ben. Ik kom hier dagelijks en kan wel huilen van geluk.’’

Snap Fitness is gevestigd bij de skihal in Terneuzen en heette tot half maart Futoro Fitness. ,,We stapten over naar een nieuw concept, maar moesten dichtblijven door corona’’, vertelt manager André Rooimans. Snap is 24/7 open. Elke sporter bepaalt zelf wanneer die komt. ,,Een klantentevredenheidsonderzoek heeft uitgewezen dat mensen tot ongeveer half één ’s nachts door willen sporten. Ik heb het dan onder anderen over mensen die in ploegendiensten werken. Tussen vijf en half zes ’s ochtends komen dan de volgende klanten weer. Iedereen stond te popelen om weer te beginnen.’’