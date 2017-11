Sporthallen Hulst zetten deur open voor weggestuurde basisschoolleerlingen

Dat hebben de schooldirecteuren, Stichting Katholiek Onderwijs Hulst (SKOH) en de gemeente besloten. De gymlessen werden afgewerkt in de sporthal van gemeenschapscentrum Den Dullaert. Nadat de scholen in een brief hadden geklaagd over onveilige speeltoestellen en slechte hygiëne, waren ze niet meer welkom van het bestuur van Den Dullaert. Het bestuur bestrijdt ook dat het materiaal niet deugt.

De scholen besloten zelf op te stappen en op zoek te gaan naar nieuwe locaties voor de gymlessen. Die zijn gevonden. De gemeente Hulst betaalt de bussen die de kinderen naar de sporthal in Graauw brengen. Ook in de gymzaal van het Reynaertcollege en de tennishal zijn leerlingen welkom. Die laatste bevindt zich saillant genoeg in Den Dullaert, maar het bestuur is geen uitbater van de tennishal. Daar kunnen leerlingen bijvoorbeeld voetballen en volleyballen. Lessen waarvoor materialen nodig zijn, gaan door in de andere zalen.

Hoe lang de scholen elders gymmen, zal moeten blijken. "Zo lang we geen zekerheid hebben dat het materiaal in Den Dullaert in orde is, gaan we daar niet heen", zegt bestuurder Eddy van Remortel van SKOH. "Als Den Dullaert ons ervan kan overtuigen dat de boel veilig is en de hygiëne op orde is, gaan we kijken of we terugkeren."