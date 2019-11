Spoorlijn Gent naar Terneuzen is een stap dichterbij

Grote verande­ring in de huishoude­lij­ke hulp in Terneuzen

9:30 TERNEUZEN - Ruim duizend Terneuzenaren houden voorlopig de huishoudelijke hulp, di zij via de algemene voorziening Zo-net huishoudelijke hulp ontvangen. Ze krijgen wel te maken met een grote verandering. De komende twee jaar wordt bekeken of ze echt poetshulp nodig hebben en voor hoeveel uur per week.