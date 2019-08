Spoor van verloren pakjes sigaretten leidt naar inbrekers supermarkt Aardenburg

Werknemers Dok14 redden Belgische vrouw van verdrin­kings­dood: ‘Ze ging opeens kopje onder’

17:10 GROEDE - Een Belgische vrouw is afgelopen nacht van een verdrinkingsdood gered door werknemers van strandpaviljoen Dok14 in Cadzand. De vrouw nam na het uitgaan een duik in zee op het strand van Groede en raakte in de problemen. Ze ging kopje onder. De werknemers van Dok14 schoten direct in actie.