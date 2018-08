Spookrijders op de Tractaatweg; bestuurders negeren inhaalverbod

Via social media lieten passanten op de Tractaatweg weten dat ze spookrijders zijn tegengekomen. Over het gehele traject is één rijstrook in één richting beschikbaar. De maximumsnelheid is 70, of op sommige punten maximaal 50 kilometer per uur. Inhalen is verboden, dit geven de borden duidelijk aan. Bovendien was er in de oude situatie, vóór de werken aan de verbreding startten, ook een inhaalverbod. ,,Helaas constateren we dat er toch weggebruikers gaan inhalen of te hard rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op", zegt Marjolein van Ooijen, woordvoerster van Tractaatweg BV, de provinciale opdrachtgever voor verbreding van de Tractaatweg.