Spontane staking ArcelorMittal Zelzate, stakers willen respect

Oproep aan Tweede Kamer: stop lozing PFAS-wa­ter in Zeeuwse polders

18 september VLISSINGEN - De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder dient direct te stoppen. Er is namelijk sprake van een zeer ernstig milieudelict: het toelaten van zwaar vervuild water (PFAS) uit de Westerschelde in de polder. Dat betogen stichting Red onze polders en Stichting De levende Delta in een brief aan de Tweede Kamer.