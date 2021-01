Speurhonden zoeken naar vermiste Ichelle uit Oostburg: ‘We hopen snel op een teken van leven’

De familie van Ichelle heeft geen idee waar hun dochter en zus verblijft. Volgens broer Jeffrey was er geen aanleiding om aan te nemen dat ze wilde verdwijnen. ,,Het probleem is daardoor ook dat we niet goed weten waar we moeten zoeken. We kunnen zó weinig doen, het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom hebben we de hulp ingeroepen van de media en overal oproepen geplaatst.‘’