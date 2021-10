Speeltuin Oranjekwartier blijft dicht deze herfstvakantie

Speeltuin per direct dicht vanwege conflict over parkeerboe­tes

21 oktober TERNEUZEN - Openluchtspeeltuin Oranjekwartier in Terneuzen gaat per direct op slot. Aanleiding is een conflict met de gemeente Terneuzen over parkeren voor de entree van de speeltuin. Kinderen die volgende week in de herfstvakantie naar de speeltuin wilden, zijn de pineut.