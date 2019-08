Speelhuisje Clinge beklad met racistische leuzen en telefoonnummer van drugsdealer

Het huisje is onderdeel van de natuurspeeltuin in de Clingse bossen. In mei is het geopend. Het duurde niet lang voordat het huisje beklad werd. Zo is onder meer Polska boven de deuropening geschilderd. Daarboven heeft een ander de Polen op niet al te vriendelijke wijze verzocht terug naar 'hun eigen land te gaan'. De boodschap is kracht bijgezet met meerdere hakenkruizen. Ook zijn er dreigementen richting moslims op geschilderd en zelfs het telefoonnummer van een drugsdealer is op een muur te lezen. ,,Ik heb dat nummer gebeld", zegt Ellen Verstraten, voorzitter van de dorpsraad. ,,Het was inderdaad om wiet en hasj te bestellen. Ik heb hem verteld dat hij heel zielig bezig is, met zijn telefoonnummer in een speelhuis voor kinderen. Toen heb ik opgehangen.”