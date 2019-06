Special Cruyff Court van Tragel in Clinge is veel meer dan een voetbalveld

Cliënten Tonnie en Werner staan al ruim voor de opening op het kunstgrasveld. Voor de gelegenheid hebben ze hun Ajax-kloffie aangetrokken. ,,Dan kan iedereen zien dat we voor Ajax zijn”, verduidelijkt Tonnie. Ook John is er op tijd bij. Hij is een bekende bewoner geworden, sinds zijn Feyenoord-museum aan huis, media-aandacht heeft gekregen . ,,Ik heb nu ook een gesigneerde aanvoerdersband van Robin van Persie! En voor de grap bieden mensen me opeens sjaals van 020 (Ajax, red.) aan. Die hoef ik nog steeds niet te hebben.”

Tonnie en Werner zijn niet de enige bewoners van Tragel, instelling voor mensen met een beperking, die het tenue van hun favoriete club hebben aangetrokken. Met de aanleg van het Cruyff Court hebben ze nu een veldje waar ze ook hun voetbalkunsten kunnen vertonen. Tragel heeft als special guest Saïd Bouzambou uitgenodigd. International van het Nederlands zaalvoetbalteam, na dit seizoen actief in de Belgische competitie. ,,Sporten is belangrijk voor iedereen”, zegt hij. ,,Het maakt helemaal niet uit of je een beperking hebt.” Samen met wethouder Hageman, directeur Niels Meijer van de Cruyff Foundation en Tragel-bestuurder Guus Bannenberg opent hij het veldje, door een voor de goal gespannen doek kapot te trappen. Leerlingen van basisschool Sint Bernardus helpen een handje.

Foundation

Bewegingsagoog Gino van den Broecke is de kartrekker van het project. Twee jaar geleden kwam het idee. ,,Ik krijg altijd een nieuwsbrief van de Johan Cruyff Foundation. Daarin stond een oproep dat iedereen die een Cruyff Court wil aanleggen, zich kan aanmelden. Zo is het balletje gaan rollen.” Waar nu het veld ligt, stonden twee jaar geleden nog verouderde noodlokalen. ,,Het was prachtig om te zien dat er tijdens de aanleg al volop gevoetbald werd”, zegt Tragel-bestuurder Guus Bannenberg. ,,Dat gebeurde ’s avonds, direct nadat de bouwers vertrokken. Voor mij het ultieme voorbeeld dat het wel gaat werken, met dit veld. We hadden met de sporthal en het zwembad al aardig wat voorzieningen, nu is er ook een voetbalveld.”

Oefenpad

Het Special Cruyff Court heeft veel meer functies. Tragel ziet het als een ontmoetingsplek waar heel Clinge gebruik van kan maken. ,,En dat is goed voor de samenwerking met het dorp”, geeft Van den Broecke aan. Naast voetbal kunnen cliënten er basketballen en hockeyen. Achter het veld is een oefenpad aangelegd. Een deel hiervan heeft kiezels als ondergrond. ,,Daarop kunnen cliënten met een rolstoel of rollator oefenen met lopen. Of ze oefenen een stoepje op- en af te stappen. Dat moeten ze buiten het Tragel-terrein ook kunnen. En als ze niet weten hoe het moet, kunnen ze zomaar op straat vallen. Daarom is dit een Special-veld. Het is veel meer dan alleen een voetbalveld.”