Spannende wielerwedstrijd in 't Kuipke van Koewacht

De spreker van dienst verwelkomde dertien koppels in het tot Kuipke van Koewacht omgedoopte gemeenschapshuis. In de vorige eeuw trok volkssport fietsen op rollen volle zalen en cafés. ,,Wij merken bij deze veertiende editie dat de belangstelling hier ook duidelijk afneemt”, zei medeorganisator Etiënne van Waes. Het evenement had twee dagen moeten duren, maar vrijdag werd noodgedwongen afgelast.