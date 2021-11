Spannende dag voor Breskens: opnieuw worden grote bommen onschadelijk gemaakt

In het gebied gelden vandaag dan ook strenge veiligheidsmaatregelen. Direct omwonenden (Fort Soleil, Het Heem, een deel van Zeebad en een deel van de Langeweg) moeten uiterlijk om acht uur hun huis uit. Volgens de gemeente Sluis gaan sommigen eerder naar hun werk of brengen ze de dag door bij familie of vrienden. Een aantal mensen wordt vandaag opgevangen in het multifunctioneel centrum De Korre in Breskens. De politie sluit om acht uur vanochtend het gebied hermetisch af. Niemand kan nog de buurt in en het verkeer wordt omgeleid.