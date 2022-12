Spannend jaar op komst voor Watersportvereniging Neusen

Bij De Platenbar in Groede heb je keuze uit 17.000 platen: ‘Ik verkoop alles, behalve Duitsche schlagers’

,,Hey! Jij bent toch de man van De Platenbar? Zou jij niet al lang open zijn?” Henk Smit hoort het regelmatig. Maar niet lang meer. Voor de zomer gaat zijn vinylwinkel/bar/mini-bioscoop in de Slijkstraat in Groede open. ,,Ik wil het gevoel van een platenzaak in de jaren '70 overbrengen.”

