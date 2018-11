Spaanse soldaten gearriveerd in Hulst

Zorgen om oude stort­plaats aan Stelle­straat bij Hulst

17:08 HULST - Het CDA heeft zorgen over een voormalige vuilstortplaats aan de Stellestraat bij Hulst. Uit een onderzoek in 1997 bleek dat het grondwater sterk verontreinigd was. De christen-democraten willen weten hoe het nu gesteld is met het terrein ten westen van tuincentrum Life & Garden.