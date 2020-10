SP vraagt staatssecretaris om ombudsman bij Dethon vanwege ‘angstcultuur’

Zeeland Eet Voor die verrukke­lij­ke vissoep rij je om naar Mineral in Sluis

25 september SLUIS - In maart 2017 lepelden we een hemelse vissoep naar binnen bij Mineral in Sluis. Bijna drie jaar later sloeg de pandemie toe en moest de brasserie net als alle horeca 2,5 maand dicht. Het geluk bij het ongeluk: de vissoep is nu ook als takeaway verkrijgbaar.