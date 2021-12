Sophie en Charlotte zijn de Zeeuwse Oesterzusjes: ‘Voor de ultieme smaak moet je kauwen’

Tot 4,5 jaar cel voor amfetami­nelab Westdorpe

BREDA - Drie Dominicanen en twee Mexicanen hebben bij de rechtbank vier jaar cel gekregen vanwege het crystal methlab dat op 30 november vorig jaar in Westdorpe werd opgerold. Een Tilburger die ook daarbij was betrokken, kreeg 4,5 jaar cel. Bij hem werd in januari van dit jaar nog ruim een kilo speed gevonden.

9 december