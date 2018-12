Sonora Muziek sluit in Terneuzen en gaat verder in Hulst

Vorig jaar hebben Kees Koster en zijn vrouw Odette de beslissing al genomen. Sonora Muziek zit in de Noordstraat in Terneuzen, dé hoofdwinkelstraat van de stad. ,,Veel winkels zijn hier de laatste jaren gesloten of verhuisd. De loop gaat er steeds meer uit", verklaart Kees de keuze om Terneuzen de rug toe te keren.

Volledig scherm Sonora Muziek houdt sinds donderdag totale leegverkoop in Terneuzen. © Harmen Van Der Werf

Het nieuws van de sluiting in Terneuzen is donderdagochtend pas breed bekendgemaakt. Sonora Muziek houdt tot eind maart totale leegverkoop, met kortingen van tien tot vijftig procent. Het is donderdagmiddag druk in de winkel. ,,Jammer dat ze weggaan", reageert Peter Bout uit Terneuzen, een trouwe klant die gitaar en basgitaar speelt. ,,Als ik in de Noordstraat was, liep ik altijd wel binnen, om wat rond te kijken of een snoertje te kopen.”

Odette zegt vooral ‘jongelui’ te missen als klanten. Ze komen minder in de stad, is haar idee, en kopen meer via internet. Sonora Muziek heeft een eigen webshop, maar de concurrentie is groot. Belgische klanten zijn steeds belangrijker geworden. Kees: ,,Wat dat betreft zitten we straks bij Morres prima. Daar komen veel Belgen. Je kunt er gratis parkeren en de sfeer is er ook goed.” En nog een voordeel, Kees en Odette wonen ‘om de hoek’, in Clinge.