Sonja Suij nieuwe voorzitter GGD Zeeland

Terneuzen houdt in 2020 veel geld over, voor potje nieuwe scholen

20 mei TERNEUZEN - Terneuzen heeft financieel goed geboerd in 2020, blijkt uit de vandaag openbaar gemaakte jaarrekening. Bij de begroting was gerekend op een overschot van ruim 4,3 miljoen euro, daar is nog zo'n bedrag bijgekomen.