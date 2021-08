Soap rond Nieuw Gemeentebelang komt nogal kinderachtig over

Gidsen Visserijmu­se­um vertellen op het fietsvoet­veer alles over de Wester­schel­de

24 augustus BRESKENS - Er valt heel veel te vertellen over de Westerschelde. De vrijwillige gidsen van het Visserijmuseum in Breskens doen dat vanaf nu op de boot tussen Breskens en Vlissingen. ,,Zo kunnen we direct het museum promoten.”