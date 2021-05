SnowWorld zo goed als zeker nieuwe eigenaar skihal in Terneuzen na executieveiling

Heemkundi­ge kring Sas van Gent trekt aan de bel, oudere inwoners worden haast gedwongen te verhuizen

21 mei SAS VAN GENT - Oudere bewoners van kleinere kernen in Terneuzen worden haast gedwongen naar de stad Terneuzen te verhuizen, omdat dat daar wél appartementen worden gebouwd. De heemkundige kring Sas van Gent heeft hierover onlangs aan de bel getrokken. Aanleiding is dat twee nieuwbouwplannen voor appartementen in Sas van Gent in de wacht zijn gezet.