Snotteraars hebben een dubbel gevoel bij ‘feestelijke’ opening coronateststraat Hulst

De ‘feestelijke’ opening, door de Hulster burgemeester Jan-Frans Mulder, Joke Gaemers van de GGD en Harm Janssens (directeur TLR) gebeurde pal voor de neus van het Hulster stel. Zij stonden vooraan in de rij. Hen ontging de vreugde. Bart: ,,Het is fijn dat we nu dichtbij huis getest kunnen worden, maar ik heb een dubbel gevoel bij de manier waarom dit zo moet. Zo leuk is het allemaal niet.”

Nu zes Zeeuwse testlocaties

Met de Hulster coronateststraat in de oude Opslag 6 aan de Industrieweg, heeft Zeeuws-Vlaanderen nu drie en Zeeland in totaal zes testlocaties. Omdat GGD Zeeland de samenwerking aangaat met het Rotterdamse laboratorium TLR, kan de testcapaciteit flink omhoog en daar zijn ze bij de GGD erg blij mee, vandaar het vertoon bij de Hulster teststraat.

En dan komen de stokjes...

De loods is volledig ingericht op efficiëntie. Wie met de auto komt, hoeft voor de test de auto niet uit. Na het aanmelden kan naar een van teststations gereden worden. De afnemers van de test, ingepakt als maanmannetjes, nemen de tijd alles uit te leggen en dan komen de stokjes... Als alles binnen enkele seconden achter de rug is, wordt de snotteraars nog dringend op het hart gedrukt meteen naar huis te gaan en daar in quarantaine de uitslag af te wachten. Wie te voet of met de fiets naar de teststraat komt, kan plaatsnemen op een stoel voor de test. En dan via de aparte uitgang gauw naar huis.