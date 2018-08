Snelheidsduivels in Terneuzen mogen voorlopig niet meer achter het stuur

'Veilig­heids­sys­teem Dow heeft gewerkt'

6:56 TERNEUZEN - Chemiebedrijf Dow stelt een diepgaand onderzoek in naar de oorzaak van het incident dat maandagavond rond tien uur plaatsvond in één van de plasticfabrieken in Terneuzen. De schade is beperkt. In afwachting van de onderzoeksresultaten ligt de fabriek voorlopig stil.