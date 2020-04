Snelheidsduivels in Terneuzen krijgen bekeuring voor samenscholing

In de Willem Kloosstraat kon de auto rond 02.00 uur aan de kant worden gezet. Een van de jongens kon in de De Genestetstraat achterhaald worden na een korte achtervolging te voet. De vierde meldde zichzelf later bij de auto en beledigde agenten. Daarop is hij aangehouden en na verhoor weer in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt wegens het beledigen van een politieagent. Ook hij kon zich niet legitimeren. Zijn ouders zijn in kennis gesteld van de aanhouding.