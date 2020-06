Snelfietsweg in Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone komt er, uiterlijk 2023

Al een tijdje geleden was er sprake van de komst van de fietssnelweg. Inmiddels is het tracé bijna uitgewerkt, laat Zeeuws verkeersgedeputeerde Harry van der Maas weten. Als het over een paar maanden helemaal klaar is, wordt het voorgelegd aan de gemeente Terneuzen en havenbedrijf North Sea Port. Van hen wordt ook een financiële bijdrage verwacht.

Naar het werk

De rijksoverheid heeft toegezegd de helft van de kosten (1,8 miljoen euro) te willen betalen, de andere helft moet uit de regio komen. De provincie is bereid het leeuwendeel daarvan te dragen, aldus Van der Maas. North Sea Port is ook in beeld als financier, omdat de fietssnelweg niet in de laatste plaats wordt aangelegd om medewerkers van grote bedrijven in de Kanaalzone te verleiden voortaan de (elektrische) fiets te nemen. Daarom is er ook voor gekozen de eerste fietssnelweg in Zeeland tussen Terneuzen en Zelzate aan te leggen, die bovendien daarmee grensoverschrijdend is. Een belangrijk deel van het tracé ligt er bovendien al, wat niet gezegd kan worden van bijvoorbeeld de route Goes-Middelburg. Daar zou te zijner tijd wel de tweede fietssnelweg van Zeeland kunnen komen, durft Van der Maas voorzichtig vooruit te kijken.