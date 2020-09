Sluiting Belgische kerncentrales in 2025 gaat door, als dat mogelijk is

Groeve Nieuw Namen in de race voor Erfgoed Deal: plan voor overkap­ping en zonnepane­len

24 september NIEUW NAMEN - De Meester van der Heijdengroeve in Nieuw Namen krijgt mogelijk een overkapping in de vorm van een kunstwerk, met ingebouwde zonnepanelen. Dat plan is door de provincie aangemeld voor de landelijke Erfgoed Deal.