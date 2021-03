Sluiskilse drugsdealer hoort zes jaar cel tegen zich eisen

Midden juni 2019 kreeg justitie na een tip over De C.: dealen op grote schaal, wapenbezit en veel koeriers. De groep zou bestaan uit ongeveer elf man in de leeftijd van 22 tot 47 jaar, afkomstig uit Sluiskil, Terneuzen, Sas van Gent en het Belgische Deinze.

Het werd een moeilijk onderzoek voor justitie. Een politiewagen met daarin een camera werd vernield. Via een Whatsappgroep waarschuwden 70 tot 85 man elkaar wanneer de politie Sluiskil binnenkwam. Er volgde een inval in een woning in Terneuzen en daar, verborgen onder een bad, ontdekte de politie een vracht aan harddrugs, wat wapens, drugsgerelateerde vloeistoffen en heel veel pillen in allerlei kleuren. Op 26 mei vorig jaar volgde de ‘actiedag’ en werden invallen gedaan. In de woning van de ouders van De C. werden telefoons gevonden, waaronder een PGP-telefoon. Die werd door de politie ‘leeggetrokken’ en leverde door het kraken van het versleutelde netwerk EncroChat een schat aan informatie op.