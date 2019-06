Sluiskilbrug weer open voor wegverkeer

Zaamslag viert drie dagen dorpsfeest

17:41 ZAAMSLAG - Maurice bleek gisteren de snelste van zijn drie tegenstanders Joanna, Esmee en Tessa. Snelheid is relatief bij het onderdeel fietsen op rollen. Het was donderdag een van de vele onderdelen van de eerste van drie dagen dorpsfeest in Zaamslag. 's Avonds werd er op echte fietsen gereden tijdens de Ronde van Zaamslag. Een wielerwedstrijd die drie jaar geleden nieuw leven is ingeblazen. Zaterdagochtend schuiven de inwoners van Zaamslag aan een lange gedekte tafel aan tijdens het eerste dorpsontbijt. Meer info via www.dorpsfeestzaamslag.nl/programma