Sluise wethouder Chris van de Vijver stopt per 1 juli: ‘de energie is op’

Grond in zeedijk Perkpolder niet schadelijk voor milieu en gezondheid

30 april PERKPOLDER - De gereinigde industriegrond in de in 2014 aangelegde zeedijk bij Perkpolder is niet schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. Ook heeft de grond geen invloed op de sterkte van het dijklichaam. Dat concludeert kennisinstituut Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat.