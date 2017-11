Sluise weet alles van Marokkaanse bruiloften: liefst met veel bling bling

Met haar witte, moderne bruidsjurken die ze voor Europese mensen ontwierp heeft ze al succes, maar haar hart ligt bij het plannen van echte Marokkaanse huwelijken. In Marokko was Haitam, daarin erg succesvol. ,,Ik heb er zeventien jaar als ‘weddingplanner’ gewerkt en deed zo’n vijf tot zes bruiloften per week'', vertelt ze. Ze verzorgde de kapsels, make-up, jurken, accessoires en henna van de bruid. ,,Een Marokkaanse bruiloft duurt twee dagen. Op de eerste dag draagt de bruid één jurk, op de tweede dag wel drie of vier.”

Daar horen ook weer verschillende kapsels en make-up bij, dus Haitam had er haar handen vol aan. Twee jaar geleden verhuisde ze echter naar België en een jaar later naar Zeeuws-Vlaanderen. Voor de liefde. ,,Ik werk nu als schoonmaakster in een frituur. Dat is prima hoor, maar ik mis mijn werk als weddingplanner ontzettend.'' De Marokkaanse behaalde een diploma beeldende kunst aan de universiteit in Toulouse. Daarnaast is ze dansinstructrice, coiffeuse, estheticus, schrijfster van poëzie en zangeres. Haitam is van alle markten thuis. ,,Ik bezit ook verschillende draagstoelen voor de bruid en bruidegom en verzorg ook overige details. Zoals de zaalhuur, fotografie, catering en muziek.''

Droombaan

,,Bruiloften organiseren is gewoon echt mijn droombaan. Ik wil het dan ook ontzettend graag hier voortzetten.'' Dat is echter nog niet zo gemakkelijk. Volgens Haitam is er namelijk niet zo veel vraag naar Marokkaanse bruiloften in Zeeuws-Vlaanderen. ,,Bovendien ben ik mij nu eerst aan het focussen op mijn inburgering en het leren van de Nederlandse taal.'' Maar dat ze haar droom hier verder zal zetten, al is het eerst in België of in Nederlandse steden, staat vast.