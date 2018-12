Sluise schaatsbaan open tot 6 januari

Sinds jaren lijkt schaatsen op natuurijs iets voor verhalen bij de kachel of geschiedenisboeken. Voor het laatst kopten de kranten ‘Sluis-Brugge-Sluis gaat niet door’ en ‘IJs nog te dun’ in februari 2012. Gelukkig heeft de Middenstandsvereniging Sluis (MVS) daar iets op gevonden; na de test met een schaatsbaan op de vaart ging in 2014 een overdekte ijspiste op de markt open. Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een extra grote uitvoering. Deze supergrote baan is aangelegd rondom de zogenaamde ‘Wilhelminaboom’. Deze boom werd in 1898 geplant ter ere van de kroning van Koningin Wilhelmina.