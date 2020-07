Sluis zoekt gesprek met Vlaamse buren over corona

Aanleiding zijn uitspraken van de burgemeesters van Knokke en Deinze die Nederland een lakse houding verwijten. Volgens Vermue is in Vlaanderen de indruk gewekt dat het in haar gemeente niet veilig zou zijn. Ze wijst er op dat in de hele maand juli slechts één besmetting is vastgesteld in Sluis. ,,Hoewel we ons ervan bewust zijn dat deze cijfers er morgen anders uit kunnen zien, zijn we blij met deze aantallen. Dit is een verdienste van ons allemaal: van inwoners, toeristen, bezoekers en ondernemers. Laten we dit met z’n allen volhouden”, aldus Vermue.