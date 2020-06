Sluis was drie maanden een eiland; hulp Mona Keijzer ingeroepen om werkgelegenheid te redden

Sluis nodigt Keijzer uit om over de nijpende situatie te komen praten. Zonder extra steun kan de gemeente het hoofd volgend jaar niet boven water houden. ,,We zien de staatssecretaris overal opduiken in het land, maar niet in het gebied dat het zwaarst is getroffen door de coronacrisis", vertelt Jack Werkman, wethouder economie en voorzitter van de Taskforce.