In Breskens en Aardenburg is dat automatisch gebeurd, nadat een hogere watertemperatuur dan 25 graden was gemeten. Drie andere fonteinen, één in Groede en twee in Oostburg (Raadhuisplein en Eenhoornplantsoen), zijn handmatig uitgezet. De twee overige, aan de Voorstraat in Groede en aan het Vestje in Oostburg, blijven aan. Ze liggen in dieper water.