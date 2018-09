Sluis start Zeeuwse kettingmotie voor oplossing Vlaamse kilometerheffing

De Vlaamse regering nam in juli het principebesluit per 2024 of 2025, ook voor personenauto's kilometerheffing in te voeren. Voor Zeeland, en met name Zeeuws-Vlaanderen, heeft de invoering grote gevolgen. Zeeuws-Vlaanderen is dan niet meer te verlaten zonder te betalen, er is dan keus tussen tol betalen in eigen provincie of kilometerheffing in Vlaanderen.