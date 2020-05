Sluis krijgt winkel voor mondkapjes

In zijn winkel aan de Sint Annastraat is al weken geen mens meer te bekennen. De grenzen zijn dicht en mensen blijven thuis. En dus besloot eigenaar Kees van Sante zich eens te verdiepen in mondkapjes. Via zijn contacten uit de telefoonwereld, veelal in China, bleek hij er ondanks de schaarste toch vrij gemakkelijk aan te kunnen komen. Van Sante: ,,Ik heb mijn bevindingen onder meer gedeeld met het RIVM, maar die bleek niet geïnteresseerd. Daar heb ik me echt over verwonderd. Dat gecertificeerde mondkapjes dus wel snel te verkrijgen zijn, maar dat de overheid alleen met bepaalde partijen in zee gaat. Ik heb er genoeg energie in gestoken, dus daarom ga ik mijn kapjes nu in de winkel verkopen. Inmiddels heb ik er genoeg om heel Zeeuws-Vlaanderen ervan te voorzien.”