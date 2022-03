Sluis is blij met traumaheli uit Brugge, maar gaat er niet extra voor betalen

De MUG (Mobiele Urgentiegroep) is een eenheid die ambulances gespecialiseerde bijstand verleent bij medische noodgevallen. De MUG is vergelijkbaar met het Mobiel Medisch Team (MMT) dat we in Nederland kennen. De MUG-helikopter die in Brugge gestationeerd is, komt regelmatig in West-Zeeuws-Vlaanderen in actie, omdat de Nederlandse traumaheli uit Rotterdam moet komen.