Sluis heeft slecht nieuws voor minima in de bijstand: iedereen aansluiten op glasvezel is te duur

Kruisdorpe­naar dient klacht in tegen Delta over glasvezel­re­cla­me: ‘Tot in de nok? Bullshit! Ze komen niet eens in ons dorp’

KRUISDORP - ‘Gratis glasvezel, aangelegd tót in de nok!’ De tv-reclame voor glasvezel van Delta is Kruisdorpenaar Raymond Herfkens in het verkeerde keelgat geschoten. Hij diende een klacht in.

21 juli