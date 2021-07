Sluis heeft behoorlijke steken laten vallen na vertrek VVV uit belfort, eindelijk oplossing in zicht

SLUIS - Na het vertrek van de VVV begin dit jaar uit het belfort in Sluis heeft de gemeente Sluis behoorlijke steken laten vallen. Een nieuw toeristisch informatiecentrum is er nog altijd niet en ook het museum in het belfort is veel minder open. Een oplossing lijkt eindelijk in zicht.

Het belfort in Sluis is uniek, want het enige in Nederland. Sluis is ook een toeristenstadje bij uitstek. En dan is er een halfjaar na het verdwijnen van de VVV nog geen alternatief. Wethouder Peter Ploegaert (toerisme) trok daarvoor in de laatste vergadering van de Sluise gemeenteraad het boetekleed aan. ,,We hadden sneller op het verdwijnen van de VVV moeten inspelen.”

Erg zonde

Ook burgemeester Marga Vermue (musea) was niet blij. De VVV verleende diensten voor het museum. Een beperkte groep vrijwilligers is slechts over, waardoor het museum maar vier dagen per week open is. ,,Dat is erg zonde", aldus Vermue, wat ze ook op zichzelf betrok: ,,We zijn er niet op tijd bij geweest.”

Van alles is inmiddels wel op de rails gezet, zoals de werving van extra vrijwilligers en een oproep aan een (liefst culturele) ondernemer die de balieruimte van het museum wil invullen. Hij moet feitelijk de VVV-functie overnemen, met ook een eigen business.

Financiële steun

Allemaal leuk en aardig, vonden Nieuw Gemeentebelang, VVD en Onafhankelijk West in de Sluise raad, maar er is snel meer nodig, een beroepskracht. Ze stelden voor hiervoor 50.000 euro uit te trekken. Met de steun van Dorpsbelangen & Toerisme haalde dit het. De beroepskracht moet er met de vrijwilligers voor gaan zorgen dat het belfort in elk geval tot en met september elke dag minimaal vier uur open is.