Sluis controleert kusten op dode vogels tijdens dit warme strandweekend

uitagenda | met video Jeugdfesti­val in Hulst als startschot voor een bruisende culturele toekomst

Komend weekend is er voor kinderen van alles te beleven in en rondom Cultureel Centrum den Dullaert in Hulst. Het bundelen van de krachten van verschillende organisaties in Hulst wordt bezegeld met een cultureel jeugdfestival.

16 juni