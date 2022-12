Sluis betaalt bijna kwart miljoen voor streekpromotie, maar ondernemers moeten ook lappen: ‘Inwoners betalen nu alles’

Streekpromotie is in Sluis toebedeeld aan de stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen, die West-Zeeuws-Vlaanderen in de etalage van toeristen en inwoners zet. De club is vorig jaar opgericht nadat de VVV stopte en zet vooral marketingcampagnes op poten om influencers en journalisten naar de streek te trekken. Een belangrijke taak voor een gebied dat grotendeels afhankelijk is van toeristen.