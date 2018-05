'Sloper is de naam' bewijst het: goedkoop kan ook goed zijn

TERNEUZEN - Wat een succes was de eenmalige vertoning van de Zeeuws-Vlaamse super low budget-film Sloper is de naam. CineCity Terneuzen stroomde dinsdagavond vol. En het mooiste, het publiek, 550 man/vrouw sterk, amuseerde zich kostelijk.

Van te voren was Florian Simons, één van de filmmakers, behoorlijk zenuwachtig. ,,Ik ben tevreden over het resultaat", zei hij, ,,maar hier en daar zit er wel een hapering in de beelden. Hopelijk is dat niet storend."

Voor slechts 2000 euro

Storend was het zeker niet. Aan weinig tot niets was te merken dat Florian en zijn collega Perry Mulder de negentig minuten durende speelfilm voor slechts 2000 euro hebben gemaakt. Met dank aan zo'n veertig Zeeuwse amateurspelers en professionele acteurs Ilse van Kollenburg en Remy van Keulen die geen vergoeding vroegen.

De eindmontage van de film was dinsdagochtend in alle vroegte pas klaar. Perry haalde overdag nog even een lading dvd's van de film op in Hilversum. Ze vlogen dinsdagavond als warme broodjes over de toonbank. Het komt tenslotte niet zo vaak voor dat zoveel bekenden uit de streek in een speelfilm meedoen.

Zwarte komedie

'Een zwarte komedie met een hoog popcorngehalte', omschreef Perry de film eerder. Zo is het ook. De éne na de andere hilarische scène rolt voorbij. Te beginnen met een 'bankoverval' op El Banco, ooit een bank, nu een restaurant in Terneuzen. En dan is er een scherpschutter die topcrimineel Gekke Henkie op de openstaande brug bij Sluiskil moet uitschakelen. 'Schiet die dikke neer', luidt de opdracht. Hij richt, en pats, een man die onder de brug zit te vissen, klapt achterover. Helaas, de verkeerde.

,,Hele leuke droge humor." ,,Allemaal zo herkenbaar." ,,Goed gedaan." De reacties zijn na afloop lovend. Perry's gezicht is rood aangelopen van de drukte. ,,We hebben hier een jaar aan gewerkt. Mooier kan niet."

Quote We zijn gelukkig bijna uit de kosten Perry Mulder

De band van Herman Brock jr, ook smaakmaker in de film, speelt nog op een afterparty in CineCity, waarna Perry en Florian de balans kunnen opmaken. ,,We zijn gelukkig bijna uit de kosten."

Sloper is de naam zal nog vaker te zien, hoopt Perry. Hij denkt aan vertoningen in 'lokale bioscopen' als het Ledeltheater in Oostburg. Ook wil hij de film inzenden voor het Nederlands Filmfestival in Utrecht. ,,We beseffen dat het geen topkwaliteit is, maar we kunnen er een workshop 'lowbudget film' aan koppelen."