Sloop Witte Wijk in Sas van Gent begint dit voorjaar, maar niet iedereen wil vertrekken

SAS VAN GENT - De eerste acht van 57 te slopen huurwoningen in de Witte Wijk in Sas van Gent gaan dit voorjaar tegen de vlakte. Maar nog niet iedereen is vertrokken. Carlo de Groff, die een comité oprichtte tegen de sloop, denkt ook niet dat dat nog gaat gebeuren.

De woningen kunnen volgens De Groff prima worden gerenoveerd. Hij vreest ook hogere huurprijzen. En dat er minder huizen terugkomen, is naar zijn idee achterhaald. ,,Zeeuws-Vlaanderen is geen krimpregio meer.”

Eind 2017 kregen de huurders te horen dat was besloten tot sloop en nieuwbouw. Volgens Woongoed is het te duur om de in 1949 gebouwde en later nog gerenoveerde woningen bij de tijd te brengen, met name om ze energiezuiniger te maken.

De eerste stap in dat proces wordt de komende tijd gezet, met de afbraak van twee woningen aan de Mauritsstraat en zes aan de Julianastraat. In april moet het werk klaar zijn. Vijf huizen worden er nieuw gebouwd. In het hele plan komen minder woningen terug, in totaal 35.

De verdere planning van de herstructurering is volgens een woordvoerster van Woongoed nog niet bekend. Het idee is een deel van de huizen in de vorm van appartementen te herbouwen op de plek van Albert Heijn in hartje Sas van Gent. Verhuizing van AH en ook Lidl naar bedrijventerrein Sasse Poort wil echter niet vlotten. Desnoods bouwt Woongoed alles terug in de Witte Wijk.