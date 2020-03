Sloop op Hof te Zandeplein deze maand van start

Het plein wordt opnieuw ingericht, nadat landbouwmechanisatiebedrijf Weemaes is verhuisd naar bedrijventerrein Hoek en Bosch. De panden gingen eind vorig jaar over naar de gemeente Hulst, die er grootse plannen mee heeft. De eerste stap is de sloop van de voormalige bedrijfsgebouwen van Weemaes en drie leegstaande woningen op het plein.

Sociale huur

Over de precieze invulling van het Hof te Zandeplein is de gemeente Hulst is nog met meerdere partijen in gesprek. Er wordt sowieso gedacht aan een mix van verschillende woningen, waaronder sociale huurwoningen. Zover is het nog niet, na de sloop moet eerst nog een bodemsanering worden uitgevoerd. Tientallen jaren stond er een tankstation op het plein en de bodem is daardoor verontreinigd. Die werkzaamheden beginnen naar verwachting na de bouwvakvakantie.