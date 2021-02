Sleuf dicht zodat N61 weer open kan

SCHOONDIJKE - De natte grond is al uitgegraven, het geotextiel is aangebracht en de eerst lagen droog zand zijn weer aangebracht. Er wordt hard doorgewerkt om de N61 weer open te krijgen.

Het probleemgebied is niet groot, enkele meters hooguit. Wel snijdt het dwars door de rijbanen van de N61 en door de parallelbaan ten zuiden van de weg. Waar de graafmachines bezig zijn stroomt links en rechts van de de N61 een water. De verzakking van het wegdek volgt precies de lijn waar een staartje van de Molenkreek ten zuiden van Schoondijke onder de N61 duikt. Het zand is deels weggespoeld. De textiellaag die nu is aangebracht, moet er voor zorgen dat iets dergelijks in de toekomst niet meer kan gebeuren.

Omleidingen

Het kostte Rijkswaterstaat enkele dagen om vast te stellen wat de verzakking veroorzaakte en hoe deze opgelost kon worden. De doorgaande verbinding tussen West- en Midden-Zeeuws-Vlaanderen is nu al al ruim een week afgesloten tussen IJzendijke en Schoondijke. Al die tijd zoekt het verkeer richting Breskens of Oostburg een alternatieve route. Via de aangegeven omleidingsroutes, via de parallelbaan of voor wie ter plaatse goed bekend is, zigzaggend door dorpen en kernen.

Het droge zand dat weer teruggaat moet in dunne laagjes aangebracht worden, zodat de grond weer tot rust komt nadat deze, om wegenbouwtermen te gebruiken ‘geroerd’ was. Dat proces kost tijd. Al het zand in een keer storten in de opengelegde sleuf is geen optie. Volgens Martijn Kapel, woordvoerder van Rijkswaterstaat Zee en Delta is de verwachting dat de werkzaamheden in de loop van woensdag klaar zijn en dat de weg weer open kan.