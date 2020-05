Slechtvalk plukt haar enig jong kaal in Axel. ‘Het zorgde voor een hoop gedoe’

AXEL - Via een directe videoverbinding zijn ze te volgen, de slechtvalken die nestelen in de watertoren van Axel, en dat gaf ‘een hoop gedoe’. De moeder plukte haar enige jong kaal.

Henk Casteleijns van de Werkgroep Roofvogels Zeeland heeft het allemaal gevolgd. Het paar slechtvalken dat voor het tweede jaar de nestkast aan de watertoren bevolkt, was goed voor drie eieren.

Eén jong haalde het. En toen begon de moeder in het zicht van de webcam, te volgen via natuurkanaal.nl, veren uit de rug en het dijbeen van haar jong te plukken. ,,Dat zorgde op internet voor een hoop gedoe”, aldus Casteleijns, ,,maar zo gaat het in de natuur. De veren zijn weer aangegroeid. Het dier is in prima conditie.”

Het broedresultaat van de slechtvalken in Axel is met één jong ondermaats. Een nest bij Dow was succesvoller met vier jongen. Casteleijns: ,,Ook daar wisselt het aantal per seizoen.”