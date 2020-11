Slechts dertien liefhebbers voor burgemeesterschap Terneuzen: hoe kan dat nou?

Het klinkt weinig, dertien sollicitanten, en dat is het ook. Ter vergelijking: naar de post van burgemeester in Schouwen-Duiveland deden begin dit jaar veertig liefhebbers een gooi en Tholen kon ook dit jaar uit vijfentwintig kandidaten kiezen. Giel van Boom (84; TOP/Gemeentebelangen) uit Hoek, nestor van de Terneuzense gemeenteraad, vindt vooral de vergelijking met Tholen pijnlijk. ,,Wat gebeurt daar nou? Je komt er in een gespreid bedje.”

Van Boom denkt dat het burgemeesterschap van Terneuzen afschrikt, omdat je er zoveel op je bordje krijgt. ,,Terneuzen is wel de grootste gemeente van Zeeland, in een grensgebied, met ook veel industrie en de op drie na grootste haven van Nederland. Daar moet je allemaal wel verstand van hebben. En vlak niet uit wat het voorzitterschap van de Veiligheidsregio, zeker met deze coronacrisis, betekent. Dat je wekelijks het land in moet voor lange vergaderingen.”