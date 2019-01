Slachtoffer woningbrand Axel is 41-jarige Terneuzenaar

AXEL - De man die bij de woningbrand aan de Singelweg gisteren in Axel om het leven kwam, is een 41-jarige man uit Terneuzen. Dat heeft de politie vanochtend bekendgemaakt.

De man zou sinds kort in de woning verblijven. Het onderzoek is nog volop aan de gang, laat de politie weten. Er worden getuigen gehoord. Verder is er nog geen nieuwe informatie.

In het huis werd gisteren aan het eind van de middag brand ontdekt. De brandweer haalde één slachtoffer uit de woning. Er was sprake van veel rookontwikkeling in het huis.

De brandweer ontdekte meerdere brandhaarden in het huis, wat op brandstichting zou kunnen wijzen. Vanwege het sporenonderzoek van de recherche is de woning en de omgeving afgezet als plaats delict. Ook is gestart met het horen van enkele getuigen.