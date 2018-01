Slachtoffer ongeluk Rondweg Hulst werd vermoedelijk onwel

Gratis parkeren op ge­han­di­cap­ten­plaat­sen Hulst

11:47 HULST - Mindervaliden kunnen vanaf nu gratis parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in het centrum van Hulst. Voorwaarde is dat zij over een gehandicaptenparkeerkaart beschikken. Tot en met vorig jaar moesten mindervaliden wel betalen op een van de 31 gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad.