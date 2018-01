Slachtoffer dodelijk ongeval Schoondijke is Terneuzenaar (34)

De bestuurder reed op nieuwjaarsdag van Schoondijke naar IJzendijke over de nieuwe N61, raakte door onbekende oorzaak van de weg, schoot de rechterberm en de parallelweg voor langzaam verkeer over en kwam met zijn auto op de kop tot stilstand in een naastgelegen, brede sloot. Hulpdiensten waren snel ter plekke, maar konden niets meer uitrichten. Het slachtoffer was al overleden.