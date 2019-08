Slachtoffer bedrijfsongeval is mededirecteur van Bouwbedrijf de Nijs in Kloosterzande

Eddy de Nijs nam in 1994 samen met zijn broer Rudi de zaak over van zijn vader George. Die had het bedrijf in 1977 opgezet. Bouwbedrijf de Nijs richt zich op nieuwbouw, renovaties en verbouwingen van bungalows, bedrijven en luxe landhuizen. Op de website van het bouwbedrijf is te lezen dat het bedrijf 12 vaste werknemers in dienst heeft.